Le patron de Caromad libéré : qui sera le prochain ?

Après une semaine de séquestration, Amine Dinamamod est revenu sain et sauf auprès des siens. Sa famille aurait versé une forte somme en échange de sa libération.

Fin de calvaire pour l’otage et sa famille. Enlevé dans la soirée du 4 janvier, Amine Dinmamod, patron de la société Caromad, a été libéré mardi par ses ravisseurs. Très peu d’informations sont disponibles sur les circonstances de sa libération mais, selon des sources concordantes, les preneurs d’otage l’auraient libéré du côté de Bevalala, là où son véhicule a été retrouvé quelques jours plus tôt.

L’on a également indiqué que les proches de l’opérateur économique auraient versé une forte rançon aux ravisseurs mais son montant n’a pas été dévoilé. Aucune arrestation n’a eu lieu jusqu’à présent. L’on sait aussi que la famille de l’otage n’a pas déposé une plainte.

Bande organisée

Comme il est indiqué plus haut, Amine Dinmamod a été enlevé le 4 janvier par cinq ou six individus armés, aux environs de 17 h 30, au moment où il allait quitter sa société sise à Ankadimbahoaka.

Le modus operandi des kidnappeurs laisse présumer que les preneurs d’otage sont très organisés et très audacieux. L’on sait en effet que les deux gendarmes qui assuraient la sécurité de l’opérateur économique n’ont pu qu’assister impuissamment au rapt. Pris au dépourvu, ils n’ont opposé aucune résistance face à la bande armée.

Aussitôt après l’enlèvement, des membres de la communauté indienne et des opérateurs économiques ont fait part de leur appréhension.

«Presque tous les jours, on se demande si on rentrera en un seul morceau à la maison. Qui sera le prochain sur la liste ? Ou bien est-ce que l’Etat va enfin prendre des mesures pour éradiquer ce fléau ?», s’est interrogé un opérateur économique.

Leur sentiment est légitime et compréhensible dans la mesure où le fléau continue à persister malgré les efforts déployés. Il se trouve que jusqu’à présent, les forces de l’ordre n’arrivent pas à atteindre le noyau dur de cette entreprise criminelle. Seuls les menus fretins tombent dans leurs filets.

L’enlèvement d’Amine Dinmamod est le premier cas de kidnapping de Français d’origine indienne depuis le début de l’année mais le quatrième après la fin du Sommet de la Francophonie. Ce qui laisse penser que les bandits peuvent frapper à tout moment.

Le phénomène de kidnapping a connu une légère baisse après que l’ambassadeur français de l’époque, François Goldblatt, ait remis une liste des présumés commanditaires de kidnapping aux autorités. De hautes personnalités figureraient dans la fameuse liste. Mais après le départ de l’ambassadeur, le fléau a repris de plus belle et les opérateurs économiques d’origine indienne ne se sentent plus en sécurité.

Mparany