Kitra maneran-tany : hitombo 48 ireo firenena hiady ny “Mondial 2026”

Efa mametraka vina lavitra kokoa. Hampitomboina ho 48 ireo firenena mandray anjara amin’ny fiadiana ny amboara maneran-tany eo amin’ny baolina kitra (Mondial 2026). Mandeha ny vinavina fa mety mba ho anisan’ny hiakatra amin’izany dingana izany ny Barea.

Tapaka teo anivon’ny fivorian’ny Fifa ny 9 sy ny 10 janoary teo tany Zurich fa hiakatra nyisan’ireo ekipam-pirenena handray anjara amin’izany “Mondial 2026” izany . Voalaza ho anisan’ny antony nampitomboana ireo mpandray anjara ny hitovian’ny fotoana hialana sasatra eo amin’ireo ekipa tsirairay mandray anjara.

Hizara sokajy 16 ireo ekipa 48 tafakatra amin’ny “Mondial” ka miatrika ny dingan’ny 1/16-n-dalana ireo ekipa roa voalohany isaky ny sokajy. Na izany aza, tsy mbola nofaritana tamin’izao fivoriana izao ny isan’ny ekipa isaky ny kaontintana afaka miatrika izany dingan’ny famaranana ho an’ny “Mondial” izany. Mandeha anefa ny tombana fa mety hanana solontena sivy na folo i Afrika raha dimy izany teo aloha amin’izany “Mondial 2026” izany. Tafakatra 16 kosa ny firenena any Eoropa raha 13 izany amin’izao “Mondial” hatao any Rosia ny taona 2018 izao. Hitombo, tahaka izany, koa ny any Azia sy ny ho solontenan’i Amerika sy ireo faritra hafa.

Mety mba ho anisan’ny hanao “Mondial” ny Barea

Maro amin’ny mpankafy baolina kitra na mpitantana sy teknisianina eto amintsika no mihevitra sy maminavina fa mba mety mba ho anisan’ireo ekipam-pirenena sivy na folo aty Afrika hiakatra amin’izany dingan’ny famaranana amin’ny fiadiana ny amboara maneran-tany izany ny Barea.

Tsiahivina fa 32 ireo firenena mandray anjara ho an’ny fiadiana ny amboara maneran-tany, nanomboka ny taona 1998.

Synèse R.