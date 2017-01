Indray mijery

Tafakatra 400 na 500 Ar ny sira vovony amin’ny « sachet » any Sava, amin’izao fotoana izao. Velon-taraina ny mponina ary tena sahirana tanteraka manoloana izany ary tsy misy fanazavana, hatramin’izao, ny anton’ny fiakaran’ny vidin’ny sira io. Ho an’ny sira vaingany indray kosa, maherin’ny 1 000 Ar ny kapoaka. Samy tsy ahitana sira avokoa na any Andapa, Antalaha, i Sambava ary i Vohémar amin’izao fotoana izao. Hatreto, tsy fantatra mazava ny tena anton’izao fanjavonan’ny sira any avaratry ny Nosy izao. Tsy mitondra fanazavana ny eo anivon’ny minisiteran’ny Varotra sy ny fanjifana na ny tompon’andraikitra hafa. Mampahazo vahana ny tsaho izany rehetra izany ary vao mainka hampiakatra ny vidin’entana (PPN).