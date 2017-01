Guide du week-end

Vendredi 13 janvier

Rija, Luk et Mahery au Piment Café

Pourquoi changer une formule qui fait tilt ? Luk et Mahery du groupe Johary ainsi que Rija Ramanantoanina ont fait un tabac lors de leurs quelques prestations dans la capitale et en France. Ce vendredi, ils s’invitent au Piment Café Behoririka le temps d’une soirée. Rija Ramanantoanina portant sa casquette de jazzman invétéré, Luk et Mahery perfectionnant la «soul». Ces trois artistes formeront un trio de choc.

Silo à l’Is’art galerie

Le chiffre 13 est au centre de nombreuses superstitions surtout quand il est associé au vendredi, mais Silo, qui donnera un concert, ce soir, à l’Is’art galerie Ampasanimalo, ne semble pas de cet avis. «Vendredi 13» est parmi les multiples projets que Silo développe. C’est un rendez-vous périodique de l’artiste avec sa personne, qui lui permet de développer l’étendue de sa musique. C’est un show qui met en avant ses multiples facettes : sa performance sur scène, ses compositions, son côté multi instrumentiste : au piano, à la guitare, à la basse et au chant.

Anja Trio au Café de la gare

Fidèle à son rendez-vous mensuel et son concept, celui de promouvoir les jeunes talents du jazz, Walking jazz revient ce jour pour sa 27e édition. A l’affiche de cette soirée, Anja Trio investira la scène du Café de la gare. Pour l’occasion, le trio sera composé d’Anja au vocal, Tahinavibe au saxophone et Hents à la basse. A l’initiative de la RLI FM 106 by no comment, chaque édition est également diffusée sur les ondes de la radio.

Rengita au Chill Out Café

Les traditions définissent l’homme et l’homme se définit par la société. Une expression que Rengita a fait sienne pour faire étalage du «Beko» dans toute sa splendeur. Ce jour, l’homme à la mandoline va investir la scène du Chill Out Café Ambondrona pour véhiculer la culture du Sud-ouest, riche de toute sa diversité vocale et instrumentale. Le ton sera donné à partir de 21 heures tapantes.

Foxy’s band à l’Urban Café

L’Urban Café Antsahabe propose aujourd’hui une soirée qui sort du lot en rendant hommage à deux figures de proue de la musique reggae et du rock, Jimi Hendrix et Bob Marley. Baptisée «The Preach Of A Wild Spirit», la soirée mettra en vedette Foxy’s band qui va faire voyager les amateurs de bonne musique à travers ses interprétations et sa prestation qui ne manqueront certainement pas d’émerveiller les mélomanes.

Samedi 14 janvier

Let’s dance tour à Mahajanga

Let’s dance tour 2017 inaugure sa nouvelle saison, ce samedi, dans la cité des Fleurs, plus précisément, dans le hall de l’Alliance française de Mahajanga. Comme son nom l’indique, Let’s dance englobe les différentes activités axées sur la danse urbaine et se déroulera suivant les catégories: soit en solo, en duo ou en groupe. Une démonstration de tous les styles de danse précèdera le concours. Rendez-vous est ainsi donné.

Sary Feo à l’IFM

Il n’y a pas que la musique, l’exposition sera également de la partie. «Sary Feo» convie les amateurs de photographie à travers une multitude de clichés à l’IFM Analakely. Un ambitieux programme de Mercedes Fernández Sagrera et Clara Lanau, Sary Feo (image/ voix) est un projet éducatif et culturel de photographie participative. Ce projet, réalisé sur deux années consécutives à Vontovorona, s’inscrit dans le cadre de l’activité menée depuis plusieurs années par l’ONGD Yamuna.

Madagascar en couleurs au Rarihasina

Une bonne dizaine d’artistes-peintres se sont regroupés au centre culturel Tahala Rarihasina à Analakely pour monter une exposition baptisée «Madagascar en couleurs», laquelle se tient tout au long de ce mois-ci. Les artistes peignent la beauté de la Grande île à travers un amalgame de peintures classiques, figuratives, impressionnistes et de portraits. Cette communauté de peintres partage la même conviction qu’une exposition par an est un bon rythme, non seulement pour perfectionner son style, mais aussi pour fidéliser le public.

Joachin Michaël