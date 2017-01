Foot Canal+ : vibre au rythme de la Can Gabon 2017

Canal+ sera au premier plan pour offrir une bonne dose de foot à la sauce africaine aux passionnés à partir de demain jusqu’au 5 février à l’occasion de la Can Total Gabon 2017. Les abonnés seront choyés avec 32 matchs sulfureux qui seront diffusés en live. La cérémonie d’ouverture sera diffusée en live sur les chaînes Canal+.

La cérémonie d’ouverture sera d’ores et déjà diffusée ce jour sur le canal évènementiel (canal 99) à 17h45 suivie du choc Gabon-Guinée Bissau à 19h ainsi que le match opposant le Burkina Faso au Cameroun à 21h50. L’intégralité de la Can 2017 sera retransmise en direct à l’exception de quatre matchs du 22 au 25 janvier dont la

diffusion se fera en simultanée sur Canal+Sport2. Par contre, ils seront retransmis en différé dès la fin du match qui se déroule en parallèle. Pour rappel, les 16 équipes en lice seront réparties en quatre groupes qui vont passer les éliminatoires aux stades de Libreville, Port-Gentil, Oyem et Franceville.

CAN 2019 – Madagascar doit passer les éliminatoires

Après avoir raté le coche pour le Can Gabon, les Barea de Madagascar peuvent encore se rattraper pour améliorer leur rang sur le plateau continental. En effet, d’après la Fédération malgache de football (FMF), le tirage au sort des éliminatoires pour la Can Total Cameroun 2019 se tiendra d’ici peu

à Libreville, Gabon. « Versé dans le pot 5, Madagascar devra jouer les préliminaires qui se dérouleront entre le 20 et le 28 mars 2017. Les Barea peuvent probablement rencontrer les Comores, Maurice, Djibouti, Sao Tomé et Principe ainsi que Soudan du Sud », ont souligné les responsables de la FMF.

Par ailleurs, le latéral droit des Barea de Madagascar et non moins fer de lance de la Cnaps Sport, Rinjala Raherinaivo, a disputé son premier match test hier face à Wolfsburg. Il est entré dans la danse dès les 45 premières minutes. Son club, le FC Sion s’est incliné sur le score de 2 buts à 1. C’est l’occasion pour le Malgache de se démarquer et d’étoffer ses acquis au sein de ce club pro en Allemagne.

Rojo N.