Fivoaran’ny firafitry ny hira : mety hanimba ny fototra ny fanakambanana gadon-kira

Raha misy firenena manana karazan-kira maro, voalohany i Madagasikara. Antony maro ny nahatonga izany. Anisan’ireny ny velaran-tany, ny tantara, ny zava-misy any amin’ny garitra na toerana ipoiran’ilay gadona, sns. Anisan’ny vokatr’izay fananana gadon-kira na karazan-kira marobe izay, alaim-panahy ny mpamorona hanambatra azy ireny.

Hahazoana vokatra kanto maro ny fanambarana gadon-kira roa na telo na mihoatra an’izany aza. Tsy vitsy rahateo ireo mpanakanto mirona sy manompana ny asa famoronany amin’io « fampivadiana » gadona na karazan-kira io. Ho an’ny mpamakafaka momba ny fivoaran’ny mozika anefa, « mety hanimba ny fototra » io fampivadiana gadona samihafa io. Ireo mampiavaka ilay hira na gadona mihitsy no mety hiova.

Na mbola tsy misy manao aza, noraisin’izy ireo ho ohatra tamin’izany ny fampivadiana ny kalon’Imerina na hira teatraly amina rap. Raha alaina sary an-tsaina, mety hahatsikaiky ny ho fivoakan’izany rehefa henoina, saingy mety hipoitra ihany ny tahaka io raha izao fironan’ny mpamoron-kira mankany amin’ny fampivadiana gadona na karazan-kira roa na maromaro izao no arahina akaiky.

Raha mipoitra ny tahaka io ohatra voalaza io, ho simba ny fototra maha kalon’Imerina ny kalon’Imerina. Ho very tanteraka ilay filirony, filatrony, angola, lantom-peo, ny paika [5/8+7/8], sns. Fanahiana mitarika hatrany amin’ny fahaverezam-pototra. Raha ny kolontsaina anefa no tsy manam-pototra, miova hatramin’ny tantara. Raha ny tantara no miova, rava ny maha firenena ny firenena iray.

Midika ho harena ihany koa

Na izany aza, harena ho an’ny hira malagasy ihany koa ny fisian’ny gadona vaovao nivoaka avy tamin’ny fampivadiana gadona roa samihafa. Ohatra, rodoringa somary ampifangaroina kely amin’ny salegy. Hahazoana gadona mahasarika ny sofina sy azo trandrahana ary aparitaka tsara eo amin’ny tsenan’ny mozika.

Ankoatra ny fampivadiana karazan-kira na karazan-gadona samy avy eto Madagasikara, ao koa ny mpamoron-kira mampivady ny gadona malagasy amina gadon-kira vahiny. Harena koa ny fananana azy ireny satria mitondra zava-baovao eo amin’ny tontolon’ny mozika maneran-tany mihitsy satria saika mamaly ny filan’ny tsena iraisam-pirenena izy ireny raha hay tsara ny mitrandraka izany.

Mila fitandremana fatratra ny fampivadiana karazan-kira na gadona roa na maromaro. Tsara ny manan-java-baovao fa na izany aza, tsy tokony ho very na hiova ny fototra satria ireny no maha izy ny firenena iray sy ny mponina ao aminy.

HaRy Razafindrakoto