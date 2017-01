Enseignement supérieur : seules trois universités accréditées pour l’heure

Fini les publicités mensongères. Le ministère de l’Enseignement supérieur et de la recherche scientifique (Mesupres) suit de très près la conformité des établissements supérieurs, aussi bien publics que privés par rapport aux normes en vigueur. Sur une vingtaine de demandes d’accréditation parvenues au ministère de tutelle depuis 2014, seuls quatre dossiers ont été éligibles.

« Après l’analyse de leurs fiches d’évaluation et l’étude sur terrain effectuée par la Commission nationale d’habilitation (CNA), l’un de ces établissements ne figure pas dans la liste des universités accréditées, faute de ne pas avoir rempli tous les critères imposés », a informé la ministre, Marie Monique Rasoazananera, hier, à Mahamasina.

Pour le moment, cette dernière évite de parler de sanction ou de fermeture. « Des recommandations ont été données à cet établissement, comme c’est le cas pour les 16 autres ayant demandé ce titre. Ceci n’est autre que la deuxième étape à franchir en termes d’assurance- qualité dans le secteur de l’enseignement supérieur, après l’habilitation des offres de formation », a-t-elle fait savoir. Sur ce, on recense actuellement près de 800 offres de formations habilitées. Près de 250 instituts en disposent.

Descente inopinée

En tout cas, même pour les trois établissements qui ont reçu l’accréditation, ce n’est plus le moment d’exulter, puisque le suivi et le contrôle du Mesupres se poursuivent. Hier, deux d’entre eux, notamment l’Ecole supérieure de management et d’informatique appliquée (Esmia), sise à Mahamasina, et l’Institut supérieur de technologie d’Antananarivo (IST) à Ampasapito, ont reçu la visite inattendue de l’équipe du CNA, dirigée par le numéro un du Mesupres. L’objectif est de vérifier la conformité de leurs dossiers par rapport à la réalité. Aucune anomalie n’a été détectée aussi bien à l’Esmia qu’à l’IST.

« L’environnement de l’école permet l’épanouissement des apprenants, les infrastructures sont aux normes et dotées du confort minimum nécessaire, tels que les sanitaires… ou encore l’existence d’un parc informatique dans l’enceinte de l’établissement… Ce sont autant de critères que ces établissements ont respectés », a souligné la ministre du Mesupres. Mais, ce titre ne leur est décerné que durant un temps indéterminé. Une évaluation sera effectuée d’ici cinq ans.

Fahranarison