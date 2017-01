Echanges commerciaux : mise en place d’un Comité national de facilitation

Madagascar s’est doté d’un organe de facilitation des échanges commerciaux (CNFE) qui vient d’être constitué hier.

Etant à la fois un pays insulaire exportateur et importateur, la facilitation des échanges commerciaux est d’un besoin vital pour Madagascar où le développement économique en général est basé sur le commerce surtout avec le marché international. D’où l’initiative du gouvernement, en particulier du ministère du Commerce et de la consommation, de chercher des mécanismes pour améliorer les performances des opérateurs économiques au niveau international.

C’est ainsi que la première réunion relative à la constitution du Comité national sur la facilitation des échanges s’est tenue au siège de la Banque mondiale à Anosy hier en présence du ministre du Commerce et de la Consommation, du représentant du Groupe de la Banque mondiale à Madagascar, des représentants du ministère des Finances et du Budget ainsi que les Co-présidents du CNFE.

Le CNFE est effectivement l’organe de référence et sera en charge du suivi et de la coordination de toutes les parties prenantes (secteur public et privé intervenant dans le processus du commerce international) et de la mise en œuvre de la facilitation des échanges.

Mobilisation de tout le monde

«La facilitation des échanges n’est pas un travail individuel incombant seulement à la coprésidence dudit comité, assurée conjointement par l’administration du commerce et des douanes, c’est une affaire nationale qui peut avoir un impact majeur sur la compétitivité des pays en développement comme Madagascar. Effectivement, les rapports montrent que les coûts et délais des transactions du commerce sont plus élevés dans les pays en développement que dans les pays développés», a souligné le ministre Armand Tazafy dans son discours d’ouverture

Et d’ajouter que, «Un CNFE efficace requiert la participation de toutes les parties prenantes, la coopération entre tous les organismes présents aux frontières, une feuille de route pour la mise en œuvre de l’AFE, une approche collaborative et harmonisée, et un partenariat efficace entre le secteur public et le secteur privé».

A titre de rappel, l’Accord sur la facilitation des échanges (AFE) constitue l’un des principaux résultats de la 9e Conférence ministérielle de l’Organisation mondiale du commerce (OMC) qui s’est tenue à Bali en 2013. Cet accord établit une série de mesures pour la circulation rapide des marchandises à travers les frontières.

Des mesures qui devront permettre de simplifier et d’harmoniser les procédures aux frontières et d’assurer une plus grande transparence dans l’application des lois, des règles et procédures, l’équité des décisions. Ainsi, pour sa mise en œuvre, l’accord a prévu la mise en place d’un CNFE.

Arh.