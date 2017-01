Chronique : en attendant le jugement de l’histoire

A la pointe de tristesse qui se mêle naturellement à la satisfaction d’avoir bien accompli son devoir aux termes d’un mandat, se joint sans doute un sentiment d’injustice chez le Président Obama au moment de ses adieux à la fonction. Barak s’en va, une majorité de la population applaudit et pleure Michelle. En cessant d’être la première dame, elle dame le pion à tout le gotha politique, en surfant sur les crêtes des sondages à être la 1ère personnalité côté cote de popularité, indice qui relègue à un presque anonymat le bilan de son ex-président d’époux. Si l’on s’en tient à l’adage que le pouvoir use, il n’est que normal qu’à son départ de la Maison Blanche Barak Obama n’obtienne pas une ovation à l’égal de l’enthousiasme qui a accompagné son accession à une fonction que l’opinion internationale place au premier rang des postes les plus importants au monde. De cette importance on a pu en juger lors du dernier tour : alors que ceux sont les Américains qui ont voté, c’est une majorité des populations de la planète qui tousse. Obama s’en va et dans toutes les capitales on retient son souffle dans l’attente des nuances qu’apportera aux promesses du candidat Trump le Président Trump. Malgré les intentions affichées difficile de préjuger de son action une fois installé dans ses fonctions, non tant parce qu’il serait d’une nature encline à des retournements mais parce que s’affirmant doté d’un réalisme crû face à la réalité de l’exercice du pouvoir il pourrait être conduit à faire des concessions et à moduler la tendance extrémiste en lui.

Il n’est pas interdit de penser qu’une majorité des étasuniens, celle qui a voté Hilary Clinton, regrette de sitôt Obama. Nombreux analystes pensent que très vite l’histoire rétablira une justesse de lecture sur l’œuvre d’Obama à la tête des U.S.A. pour le classer parmi les grand présidents des Etats-Unis sans avoir à considérer qu’il a été le premier noir à occuper la Maison-Blanche. Il a révolutionné modes et esprits pour appréhender un siècle de mutation.

En pareille période la tentation de repli sur soi est grande et menace d’une régression. Un exemple qui n’est pas simple détail, le combat pour les droits civiques n’est pas que virtuel pour les Afros et pas seulement qu’aux U.S.A. De ce point de vue le monde s’est projeté dans des siècles en arrière.

Léo Raz