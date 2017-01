Boeny : appui à la 9e JMJ Mada

Le comité national catholique pour l’organisation de la Journée mondiale de la jeunesse (JMJ Mada) conduit par Mgr Victor Solo Rakotondrajao, évêque de Mahajanga, a été présenté au chef de la région Boeny, Saïd Ahamad Jaffar, à son bureau d’Ampisikina.

Le N°1 de la région a été informé de la tenue de la 9ème édition de la JMJ Mada dans la ville de Mahajanga, du 29 août au 2 septembre 2018, à l’occasion de l’entrevue. Le chef de région a promis ses aides au comité conformément à la demande de collaboration lancée par ses membres dans l’intérêt de la région d’accueil de la manifestation et de l’église catholique locale et a d’ailleurs ajouté que la politique de la région Boeny priorise le développement de la jeunesse. Plus de 100.000 personnes séjourneront à Mahajanga durant cette nouvelle édition de la JMJ Mada, selon les prévisions.

Manou