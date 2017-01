Alaotra Mangoro : crise du CLD dans le district d’Ambatondrazaka

La députée Auréline Andriamasimanana s’oppose à l’exécution des projets financés par le Comité local de développement dans le district d’Ambatondrazaka. Elle dénonce des anomalies dans la concrétisation du programme.

Co-présidente du Comité local de développement (CLD) dans ce district de la région de l’Alaotra, la députée s’est sentie mise à l’écart au moment des grandes décisions sur les projets à réaliser dans les communes d’Ampitatsimo, Ambohiboromanga, Andilanatoby et Antsangasanga. Elle déplore en outre que les travaux débutés ne sont point conformes aux projets tirés des aspirations de la population et présentés par les maires respectifs.

La députée élue du district d’Ambatondrazaka n’a donc pas signé la décision du démarrage de ces travaux et s’oppose alors au déblocage du fonds nécessaire par le Trésor public et exige que transparence soit faite sur la conformité des prises de décisions aux besoins réels des bénéficiaires. Le rapport détaillé doit être fait devant le comité mis en place en 2016, a-t-elle précisé. Elle a révélé des zones d’ombre dans la gestion de ce fonds dans le district d’Ambatondrazaka et tente de les tirer au clair.

Foyers de tension

La gestion de ce fonds destiné aux collectivités territoriales et la définition des projets à financer ont créé des tensions entre des responsables étatiques dans des dizaines de districts. Des subventions similaires ont été procédées par l’Etat au cours des régimes successifs mais n’ont apporté les résultats théoriquement escomptés. Tentant l’expérience sur lequel ont buté ses prédécesseurs, le pouvoir actuel risque de courir vers un fiasco spectaculaire.

Solo et Manou