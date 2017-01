« accréditation » : oniversite telo monja no manana

Nidina ifotony tsy nampilaza mialoha nijery ny sekoly ambony roa Ecole Supérieure de Management et d’Informatique Appliquée (ESMIA) teny Mahamasina sy Institut Supérieur de Technologie (IST) Ampasampito ny tomponandraikitry ny minisiteran’ny Fampianarana Ambony, notarihin’ny minisitra Rasoazananera Marie Monique, omaly maraina. Sekoly ambony telo miankina sy miahy tena telo (manerana ny Nosy) no nahazo ny accreditation n’ny tolotra fiofanana rehetra omeny, araka ny fanazavana azo omaly. 20 ny fangatahana accréditation tonga teny anivon’ny tomponandraikitra, efatra tamin’ireo ihany no voafantina fa mahafeno ny fepetra, telo nahazo ny fankatoavana homena ny accréditation. 800 kosa ny tolotra fiofanana (taranja) nomena ny habilitation. Nahazo « habilitation » avokoa ny tolotra fampianarana rehetra ao amin’ireo ivontoerana ambony 250. Fomba iray mitondra amin’ny antoky ny kalitaon’ny fampianarana ny fahazoana ny accréditation ary tsy moramora ny lalana nahatongavana amin’izany, hoy ny tale jeneralin’ny IST Ampasampito, Rakotomalala Jean Lalaina. Mahatsapa ny mpitantana ny IST fa manara-maso io antoka amin’ny kalitao io tokoa ny minisitera mpiahy. « Rehefa mangataka accréditation ny sekoly ambony iray, mameno antontan-taratasy tombana momba ny sekoly ny mpangataka. Araha-maso ny zavatra voasoratra ary midina eny ifotony tsy mampilaza mialoha ny mpanara-maso hanombanana ny fahamarinan’ny zavatra voalaza rehetra. Fitaovana iray hanaraha-maso ny fivoaran’ny sekoly koa izany », hoy ny minisitra mpiahy.

Nandritra ny fidinana teny Ampasampito, nojerena ny fotodrafitrasa rehetra sy ny tontolo manodidina raha manaja ny maha olona. 1400 ny mpianatra rehetra amin’ny departemanta telo : Génie civil, Génie industriel ary ny Génie du management d’entreprise et du commerce.

Dimy taona aorian’ny fahazoana ny « accréditation » miverina mitsirika faharoa ny sekoly indray ny minisitera mpiahy.

Vonjy