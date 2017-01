Us et coutumes : c’est la rumeur qui le dit

Ils sont partout, on se demande ce qu’ils font, le téléphone portable à la main ou souvent collé à l’oreille. La rumeur dit que chaque fois qu’ils sont à un carrefour, ils créent des embouteillages. On dit aussi que ces agents n’on pas passé leur permis de conduire ce qui expliquerait, en partie, les bouchons de la capitale. C’est oublier qu’au volant, il y a beaucoup de monde qui n’a pas passé son permis de conduire. Ah non, la rumeur dit que désormais les permis de complaisance n’existent plus.

Vrai, pas vrai… La bonne question est la suivante : croyez-vous aux rumeurs ?