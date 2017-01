Trail : Racing Madagascar et l’Utop pointent leur nez

Madagascar a toujours été l’une des destinations les plus prisées par les amoureux de la nature et les inconditionnels de course pédestre. Et ce ne sont pas les terrains de jeu qui manquent, d’où l’organisation de plusieurs évènements au cœur des paysages paradisiaques des quatre coins de l’île, telle la réédition du Racing Madagascar qui se déroulera du 11 au 16 juillet à Antsiranana. L’organisation de cette 2e édition découle du succès de la version 2016 qui a réuni 23 participants venant de l’Afrique du Sud, de l’Argentine, du Royaume Uni, de Macao et de France.

Boogie events, organisateur, mise toujours sur la formule gagnante pour proposer un défi sportif, la découverte touristique et la solidarité. Ce trail s’étale sur six jours et sera disputé sur une distance de 150 km. Ce tracé validé par l’international trail running association permettra aux challengers ainsi qu’à leurs proches de découvrir les plus beaux sites touristiques qui font la renommée du Grand nord comme la Baie des Sakalava, la mer d’Emeraude ou encore les Tsingy rouges.

Utop !

C’est parti pour une 9e édition de l’Ultra trail des ô plateaux (Utop) qui se tiendra du 5 au 7 mai dans les Hautes terres de la Grande île. Les inscriptions sont d’ores et déjà ouvertes et seront closes le 2 avril. D’après les organisateurs, cette course baptisée trail aux mille sourires a fait carton plein l’année dernière avec 1.4000 participants. Notons que l’Utop peut être parcouru en solo ou en relais et les participants peuvent choisir entre trois catégories, notamment l’Ultra-trail, le semi-trail et le T-rail, selon leur performance.

Rojo N.