Tourisme : opération de charme à La Réunion

Madagascar, par le biais de l’Office national du tourisme de Madagascar (ONTM), participe à la 34e édition de la fête du miel Vert, à La Réunion du 6 au 15 janvier. Il s’agit d’une manifestation agricole et festive qui se tient chaque année depuis plus de 30 ans dans l’île soeur. Plusieurs professionnels du monde de l’agriculture, de l’élevage et de l’artisanat s’y réunissent pendant quelques jours pour exposer les produits phares de leur région respective.

Dans le cadre de sa mission de promotion, l’ONTM marque sa présence à cet événement pour faire connaître la destination Madagascar au public réunionnais. «Cette présence sur le marché réunionnais s’inscrit dans le cadre du déploiement de la nouvelle stratégie marketing, construite autour d’un marketing affinitaire. L’objectif est d’approcher les touristes motivés par des passions, telles que la randonnée, le birdwatching, la plongée sous-marine, le trekking ou encore la pêche sportive. Et La Réunion fait partie des marchés sur lesquels cette approche thématique a été retenue», indique-t-on auprès de l’ONTM.

La reconquête des touristes réunionnais fait partie des missions des opérateurs touristiques à Madagascar depuis l’an dernier à travers la signature d’un accord de coopération entre opérateurs malgaches et réunionnais visant à doubler le nombre de touristes réunionnais en visite à Madagascar. 15% des touristes en visite à Madagascar sont des Réunionnais. Il s’agit donc d’un marché potentiel pour le secteur du tourisme de la Grande île.

Riana R.