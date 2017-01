Resaky ny mpitsimpona akotry : matevin-koditra tsy maty vonoina Radelestazy

Hotsonkotsonina vao mainka mijaridina. Aiza tompoko, olon-dehibe raiamandrenin’ny firenena izao ve no nanangana ady taminy ary nonome toky ny vahoaka mihitsy fa telo volana dia vita teo ny amin’ny delesitazy. Rakitry ny tantara sisa no hiresaka azy. Telo taona aty aoriana, vao mainka izy io mirongatra manome fahasorenana eto amin’ny fiarahamonina io. Rahefa noana hono ny vatana, mivezivezy ny fanahy. Rehefa sorenan’ny fahasahiranana tsy misy fitsaharana toy izao, mikarokaroka ny saina, maniditsidina sy mamisavisa ny antony samihafa mety mitarika izao fahasahiranana tsy ahitam-bahaolana izao.

Ity moa ka ireo mpandraharaha mahita tombontsoa eo amin’ny sehatra sahaniny no azon’ny fakampanahy hivondrona mba hanao izay azo atao mba hitohizan’ny delestazy? Toy ny taniketsany mantsy ny delestazy. Ny fahendrena rehefa maina ny taniketsan’ny tena dia maniraka manondraka mba hampiroborobo ny voly sy hahatonga ny saha ho maitso mavana.

Nipoitra sy nahazo vahana taorian’ny fitrangan’ny delestazy ny tsena fivarotana karazan-javatra maro. Eo aloha ireo “groupe électrogène” mamokatra herin’aratra. Tany ampiandohana ireo orinasa matanjaka ihany no afaka nividy an’izany. Haingana dia haingana dia nitobaka teny amin’ny tsena ireo sokajina gropy miainga avy amin’ireo matanjaka be ka hatrany amin’ireo zara raha afaka mahazaka ny firetana jiro telo aman’efatra. Niitatra toy izany koa ny sokajin’ny mpividy gropy, ary mitombo isan’andro ny isan’ireo mpanjifa tsy fidiny ireo. Eo koa ireo mpivarotra kojakoja mandeha tsy misy fitsaharana amin’ny herin’aratra na any am-piasana izany (ordinateur) na any an-tokantrano (réfrigérateur) mitondra takaitra noho ny fahatapatapahan’ny herin’aratra ary mahafohy andro azy izany. Mampitombo vahana ny tsenan’ireny fitaovana ireny ny fisian’ny delestazy. Velombelona toy izany koa ny varotra labozy. Zavatra misy izany, fijaliana ho an’ny mponina, fahasahiranana ho an’ny firenena noho ny vola mivoaka vidin’izany entana famonjena ny fisian’ ity delesitazy ity. Misy noho izany ny mpitrandraka tombontsoa avy amin’io tranga io. Azo vinavinaina ny fisian’ny tambajotra miezaka manao izay hampateza ny delestazy.

Léo Raz