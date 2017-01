Maroantsetra : actions de développement à Ampampabe

La Commune rurale d’Ampampabe, dans le district de Maroantsetra, a félicité le chef du fokontany d’Andrangazaha de ses prestations. Ayant accédé à ce poste depuis 1989, ce chef de fokontany reste le plus ancien dans cette fonction dans la commune d’Ampampabe actuellement. Le maire lui a remis un cadeau en numéraire en reconnaissance des services rendus durant ses mandats successifs.

Pour l’exercice 2017, le maire d’Ampampabe exhorte la population et les responsables des fokontany à une collaboration plus étroite pour un développement harmonieux. Des actions concrètes ont été réalisées par la commune au cours du dernier trimestre de l’année écoulée. La commune d’Ampampabe a procédé à la réhabilitation d’une dizaine de kilomètres de routes reliant plusieurs de ses fokontany, en plus de la réfection d’un pont grâce à un partenariat fructueux entre les responsables communaux et la population locale.

Le maire d’Ampampabe demande actuellement aux responsables des forces de l’ordre de dispenser des formations aux quartiers mobiles de sa commune pour parfaire le développement par l’instauration de la sécurité.

Manou