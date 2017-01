Madagascar il y a 100 ans : la foire de Tamatave

Malgré le temps et les circonstances qui paraissent s’être ligués contre elle, la foire de Tamatave a obtenu un meilleur succès que celui qu’on était en droit d’espérer.

En effet, dans les jours qui l’ont précédée, et jusque dans la journée du 30, une pluie torrentielle et continue s’est abattue sur toute la région, faisant déborder tous les cours d’eau et les rendant infranchissables. Aussi la journée du 30 n’a-t-elle pas été brillante. Mais le soleil et le beau temps s’étant mis de la partie, les indigènes ont pris leur revanche et le 31 la foire a battu son plein, bien que nombreux aient été ceux qui n’ont pu franchir les rivières, comme, par exemple, ceux de l’Ivoloina.

La population indigène, enthousiasmée, accourue en masse, a continué, pendant toute la journée du lundi, les fêtes et réjouissances ; à ce point de vue, le succès a été complet.

C’est le dimanche 31 qu’ont eu lieu l’exposition et la distribution des primes.

Parmi les animaux exposés, on a pu remarquer de beaux spécimens, notamment ceux présentés par M. Barau. Les bœufs et les vaches étaient nombreux, ainsi que les porcs, moutons, volailles de toute nature, lapins, etc. Une mention spéciale a été accordée à M. Job Razafindrazaka pour ses volailles et des produits agricoles de sa fabrication.

L’industrie du pays a largement fourni divers objets exécutés à la perfection, tels que des dentelles variées, outils, objets de ménage, meubles, etc. Parmi les meubles, le nommé Rasamoelina a exposé un riche mobilier de salon, qui a été enlevé à un prix très élevé, avant même que le jury ne l’eût examiné.

Des primes nombreuses, payées en espèces, ont été accordées aux exposants.

À noter que la très grande majorité des exposants ont été des Hova, ce qui permet d’entrevoir un succès considérable pour la prochaine foire.

Exercices de tir

Hier, de 8 à 9 heures, la population de Tamatave a pu croire un instant que notre bonne ville était bombardée par quelque Bremen revenu à la vie.

Il n’en était rien. Ce n’était que des tirs d’exercice au canon exécutés par nos braves poilus. Mieuxvautcela.

Le Tamatave

