Insécurité : la bande des 7 démantelée

Les éléments du Commissariat central de Tsaralalana ont réalisé un coup fumant en neutralisant la bande des Sept qui a été amputée de ses six principaux membres.

L’un des malfaiteurs a été abattu lundi, alors qu’il se réfugiait dans une enceinte privée sise à Androndra. Les cinq autres dont une femme ont été arrêtés. Les armes de la bande, dont des pistolets, ont été saisies.

D’après le commissaire principal de police Jean-Victor Tsaramonina Ravony, patron du Commissariat central de la ville d’Antananarivo, cette bande était derrière une série de vols, de cambriolages et d’attaques à main armée.

«Notre informateur nous a donné un renseignement sur le gang. Aussitôt après, nous avons mis en place notre dispositif. A l’issue d’une longue et minutieuse filature, nous avons capturé cinq suspects dont une femme. Le sixième membre de la bande a été tué durant la traque», a-t-il expliqué.

Quatre pistolets, deux couteaux ainsi que des outils de cambriolage ont été découverts sur eux.

La lutte se poursuit

Le commissaire principal de police Jean-Victor Tsaramonina Ravony a indiqué hier que la police entend bien continuer sur cette lancée. «730 cas de vol avec effraction, 401 cas d’actes de banditisme et 4221 cas de vol simple ont été enregistrés en 2016 dans les 8 arrondissements policiers de la capitale. Des armes de guerre, entre autres des fusils d’assaut Kalachnikov, des pistolets automatiques, une centaine de munitions ont été saisis et plus de 1800 suspects ont été placés en détention préventive». Des résultats palpables ont été obtenus. On ne s’arrêtera pas en si bon chemin.

Par ailleurs, le haut fonctionnaire de police a révélé que trois membres de cette bande sont des récidivistes.

Mparany