Futsal – Kick Off Tournament : 16 équipes en lice pour la 1ère édition

Une grande première. L’Institut d’études politiques de Madagascar (IEP), sous l’encadrement technique de la Fédération malgache de football (FMF), accouche du premier tournoi de futsal inter-instituts baptisé Kick off tournament, du 1er au 5 février, au gymnase couvert de Mahamasina. 16 équipes constituées par des étudiants issus des établissements supérieurs de la capitale, que ce soit publics ou privés, seront en lice.

«Nous sommes convaincus de l’attachement particulier de la plupart des Malgaches au football. Cependant, beaucoup de conditions empêchent certains de vivre leur passion. Et on a tout de suite pensé au futsal qui est bien adapté au style de vie urbaine. Les participants ne sont pas obligés de rassembler beaucoup de joueurs comme au football classique (ndlr, foot à 11). D’où la décision de rassembler le maximum de jeunes passionnés autour de ce tournoi», a déclaré Monja Rajaonarison, hier, à Ampandrana Ouest.

Les techniciens de la FMF dispenseront une séance d’initiation et une formation sur les règlements spécifiques du futsal aux représentants des instituts participants avant le jour J. Une trentaine de matchs sont au programme et les éliminatoires seront jouées du 1er au 3 février. S’ensuivront les demi-finales du 4 février et le derby final du 5 février. Des concours de dribble, de foot freestyle, tirs de traverse et de danse urbaine auront lieu en parallèle.

Rojo N.