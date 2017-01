El Dino : un album prévu pour cette année

El Dino est l’un des groupes de rock à suivre de près actuellement. En 2014 et en 2016, il a assuré la première partie du concert de The Dizzy Brains à Antananarivo, comme ce qui s’est produit le 3 décembre dernier au Le Club Antanimena. Selon, Dino, le leader du groupe, cette année, il projette de dévoiler un nouvel album et songe multiplier ses shows, en commençant par un concert qui se tiendra au mois de mars au Kudeta Urban Club à Anosy.

El Dino a vu le jour en fin 2013. Assoiffé de nouveaux sons et surtout fan de hardcore crossover, c’est un genre qui fusionne deux styles musicaux différents. C’est ainsi que le guitariste Jerry et le chanteur Dino ont décidé de former un groupe en mettant en avant le Mixed music arts ou MMA. C’est-à-dire, en jouant toute sorte de musique, entre autres hardcore, djent, alternative, hip hop, reggae, jazz, soul … « Nous essayons simplement d’adopter une « positive mental attitude » à travers notre musique », a expliqué Dino.

Actuellement, le groupe est composé de Dino au chant, Jerry et Tahina à la guitare, Tiavina à la guitare basse et Arf à la batterie. En 2014, il a sorti deux singles intitulés « Bite me » et « Mila van » qui est en featuring avec Vaniala du groupe Nomady.

Holy Danielle