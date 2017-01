Eco brèves

Electricité : Le délestage toujours au rendez vous

Les longues coupures d’électricité étaient encore au rendez-vous dans tous les quartiers d’Antananarivo, hier. Une situation qui est devenue un vrai problème pour les Petites et moyennes entreprises (PME) car le délestage cause d’énormes pertes pour ces opérateurs. Mais, la Jirama tente une nouvelle fois de rassurer en affirmant qu’un accord sera signé prochainement avec les compagnies pétrolières pour régler l’approvisionnement en carburant. Par ailleurs une opération de pluie artificielle est prévue ce jour pour avoir le débit d’eau suffisant afin de permettre aux centrales hydroélectriques d’Andekaleka et de Mandraka d’atteindre leur capacité maximale.

Recettes fiscales : une réalisation de 101,87% en 2016

Les recettes fiscales pour l’année 2016 s’élèvent à 1 954,34 milliards d’ariary, soit une réalisation correspondant à 101,87 % selon les données de la Direction générale des impôts.

Taux directeur de la BCM : La baisse n’est pas reflétée auprès des banques commerciales

La révision à la baisse à 8,3% du taux directeur effectuée par la Banque centrale de Madagascar (BCM) en 2016 n’est pas encore reflétée dans les taux de prêt par les banques commerciales, souligne la Banque mondiale dans un rapport publié en décembre dernier. Au contraire, l’écart moyen entre le taux directeur de la Banque centrale et les taux appliqués par les banques commerciales s’est élargi en 2016, indique cette institution.