Destination 2017 : l’île rouge figure dans le top 10

Vogue, Washington Post, The Telegraph, Bloomberg, Jetsetter, The Financial Times… Une fois encore, Madagascar se classe dans le top 10 des destinations touristiques mondiales. Ces derniers temps, une multitude de magazines internationaux citent Madagascar comme une destination incontournable pour cette année et ont recommandé aux touristes d’inscrire la Grande île dans les agendas 2017.

Dans sa publication en date du 4 janvier, New York Times place le pays dans le Top 20 des destinations à visiter. «C’est une nation insulaire considérée comme un paradis de l’écotourisme», mentionne le quotidien new yorkais.

En outre, le magazine américain Vogue classe Madagascar au quatrième rang des plus belles destinations de vacances pour cette année après la Géorgie (pays), Oman et Langkawi (Malaisie). «Les Big Five ne sont pas la seule faune à voir en Afrique. Environ 75 pour cent des espèces trouvées à Madagascar vivent nulle part ailleurs sur la planète, faisant de l’île la version africaine des Galapagos», décrit le magazine.

Ce ne sont là que des classements parmi tant d’autres mais cela se présente en tout cas comme un coup de pouce dans la promotion touristique de la destination Madagascar.

Arh.