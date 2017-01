Dans le cosmos

Piment Café – Une affiche truculente pour ce vendredi

Pourquoi changer une formule qui fait tilt ? Luk et Mahery du groupe Johary ainsi que Rija Ramanantoanina ont fait un tabac lors de leurs quelques prestations dans la capitale et en France. Ce vendredi, ils s’invitent au Piment Café Behoririka le temps d’une soirée. Rija Ramanantoanina portant sa casquette de jazzman invétéré, Luk et Mahery perfectionnant la «soul», ces trois artistes formeront un trio de choc.

Musique – BI.BA remet à goût du jour le reggae

La nouvelle devrait ravir les amateurs de reggae. Après avoir trôné dans le « Top 25 meilleurs albums reggae 2016 » au mois de décembre dernier, le nouvel album de Bingy Band (BI.BA) sobrement intitulé « Massavana » vient d’être nominé dans Les Victoires du reggae , dans la catégorie Album reggae africain de l’année. Pour ses fans, le groupe BI.BA a vu le jour à l’orée de l’année 2000. Emmené par une voix au timbre particulièrement touchant, il distille un reggae teinté d’influences éclectiques allant du roots jamaïcain des années 70 aux mélodies de l’océan Indien. Le chanteur pose sa voix sur ses compositions de façon énergique. Avec plus de 600 dates à son actif, BI.BA a participé à des événements aussi bien d’envergure nationale qu’internationale.

Paris – Seheno annonce un concert

Depuis quelques années, Seheno a élu domicile en France mais elle n’a pourtant pas coupé le cordon ombilical qui la relie à son pays. A preuve, la jeune chanteuse a dévoilé l’année dernière son deuxième album intitulé « Hazo kely » avec une touche « électro bio » dont elle s’affirme étant le précurseur. La sortie de cet opus a été accompagnée par une série de concerts à l’occasion desquels elle a partagé la scène avec D’Gary. Pour la diaspora, Seheno enchaîne les promotions de son album par une soirée qui aura lieu ce 17 février à Paris.