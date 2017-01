Chronique : chantons sous la pluie

Chaque année, on l’attend avec impatience. On l’adule et on la craint à la fois. Généreuse, elle nous assure de belles récoltes et l’estomac plein. On aime qu’elle assainisse et rafraîchisse l’air ambiant, qu’elle lave les rues des immondices collés aux trottoirs et qu’elle redonne vie aux pelouses. Quand enfin elle est là, on loue le ciel pendant un bref moment d’euphorie, au moins dans les villes. Les agriculteurs sont peut-être à la fête mais les citadins montrent très vite des signes d’ingratitude quand ils pataugent dans les rues devenues rivières ou que leur voiture refuse de fonctionner comme un véhicule amphibie.

A pied, on réagit très vite. A-t-on seulement le choix ? La technique a été éprouvée il y a longtemps : remonter les jambes de son pantalon sur ses bottes (si on a des bottes) et ôter ses chaussures en se gardant bien de penser aux choses bizarres qui glissent sous les pieds. Trempé jusqu’aux os, même sous son imperméable, les vêtements collés au corps, on oublie toute pudeur. Si les hommes remontent parfois le col de leur veste et protègent leur visage sous la visière d’une casquette, les femmes qui ont oublié leur parapluie font preuve d’une belle ingéniosité pour épargner leur coiffure.

C’est ainsi qu’aux premières gouttes de pluie, des sachets en plastique sortent des sacs des femmes et se transforment comme par magie en couvre-chef de fortune. Adieu coquetterie élégance et raffinement : l’heure est grave ! Ces maudites averses sont la plaie des brushings et des lissages. Elles révèlent les boucles et autres frisottis qui avaient été soigneusement et vigoureusement (c’est possible) malmenés pour que les chevelures répondent à un idéal de beauté artificiel.

Il tombera encore de nombreuses averses avant que nous ne soyons prêts à renoncer aux séances de torture qui raidissent le cheveu. Inventez donc le sac plastique élégant, vous ferez fortune.

Kemba Ranavela