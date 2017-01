Caravane des dix mots : le 6e forum à Tana primé

La Coalition française pour la diversité culturelle récompense cette année l’association « La Caravane des dix mots » pour la réussite du « 6e Forum international » en la matière qui s’est tenu à Antananarivo en novembre 2016.

« Dans le cadre de son action, la Coalition remet depuis 2011 les prix de la Diversité culturelle afin d’accompagner des initiatives, de récompenser des parcours professionnels et artistiques et d’encourager les bonnes pratiques qui peuvent contribuer à promouvoir et à défendre la diversité culturelle », rapporte un communiqué.

Basée sur une approche artistique et ludique de la langue française, la 10e édition du Forum international de la Caravane des dix mots a proposé une autre façon de se réapproprier et de partager la langue à travers un atelier de pratique, une scène ouverte, une projection et une formation.

En quelques chiffres, la Caravane des dix mots compte 30 artistes et acteurs culturels francophones venus du monde entier, 400 jeunes Malgaches participant aux ateliers artistiques, plus de 5000 Malgaches et francophones du monde entier sensibilisés à travers des ateliers artistiques et des projections de documentaires.

Joachin Michaël