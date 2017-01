Brigade criminelle : 6 Kalachnikov, 30 pistolets et 5 fusils saisis en 2016

L’année qui vient de s’écouler ne fut pas de tout repos pour les éléments de la Brigade criminelle, à en juger par le bilan que ce service de police vient de dresser.

Six fusils Kalachnikov, 30 pistolets dont 20 de fabrication artisanale, 5 fusils de chasse. C’est la quantité d’armes à feu saisie par la BC durant l’année 2016. A cette liste s’ajoutent 6 grenades dont 4 offensives et 379 munitions de différents calibres (5,5 ; 6,55 ; 7,5 ; 7,62 ; 7,65 ; 9 ; 12 et 16 mm).

Ces armes ont été découvertes au cours des interventions de la Brigade criminelle dans des affaires de kidnapping, trafic d’armes, attaques à main armée et port illégal d’armes, entre autres.

Entrant dans le cadre de «L’opération coup de frappe», les interventions des limiers de la BC visent particulièrement à lutter contre le trafic d’armes à feu, le grand banditisme et le kidnapping, sans pour autant délaisser les autres domaines, en l’occurrence la lutte contre les vols de voiture, l’acte terroriste, la cybercriminalité et le vol d’ossements humains. Les policiers sont également intervenus dans d’autres domaines liés à la sécurité des biens et des personnes.

Les chiffres parlent d’eux-mêmes

Toujours d’après le bilan de fin d’exercice, ce service de police a traité, à titre d’exemple, 78 dossiers d’association de malfaiteurs, 55 dossiers de vols à main armée, 42 dossiers de meurtre, 16 d’assassinat, 11 dossiers d’atteinte à la sûreté intérieure de l’Etat, 6 de kidnapping et 30 dossiers de détention d’armes sans autorisation. Rien que pour ces dossiers, 247 personnes ont été placées sous mandat de dépôt.

Sous réserve de l’anonymat, un haut fonctionnaire de police s’est dit satisfait de ces résultats. Il a toutefois émis quelques remarques et réserves.

«Malgré nos faibles moyens et l’insuffisance d’effectif, nous avons réalisé ces modestes résultats mais je pense qu’on peut faire mieux. A ceux qui ont le malin plaisir de dénigrer les forces de l’ordre en général et la police en particulier, je leur dirais sans inimitié qu’il y a des bons policiers comme il y a de véreux policiers. Il ne faut pas mettre tout le monde dans le même sac», a-t-il conclu.

Mparany