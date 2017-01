Ambohidahy : heurts évités entre policiers et militaires

Deux jours après la friction entre policiers et gendarmes à Antsakaviro qui a failli dégénérer, un scenario à peu près similaire s’est produit hier à Ambohidahy, devant la Direction provinciale de la sécurité publique.

Mettant aux prises cette fois-ci des policiers avec des militaires, la brouille a été provoquée par une banale mésentente. Selon un témoin de la scène, trois individus en tenue civile s’affairaient près de la clôture de la Haute cour constitutionnelle (HCC).

Vers 10 h, un policier du Service provincial de la police judiciaire est sorti pour leur rappeler qu’il s’agissait d’une zone interdite aux piétons. Ayant digéré mal ce rappel, l’un des trois hommes a vertement invectivé le policier. Ce qui n’était pas du goût de ce dernier qui a répliqué par une gifle. Entre-temps, les deux autres quidams ont quitté les lieux et appelé de l’aide.

L’on apprendra plus tard qu’ils sont des militaires. Des militaires en civil sont venus et réclamé la libération de leur collègue qui a été emmené au bureau de la police. Un officier général de l’armée est également venu sur les lieux et a engagé des pourparlers avec le directeur provincial de la sécurité publique afin de désamorcer la tension. La situation est revenue à la normale après cet entretien.

Mparany