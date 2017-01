Tennis – Afrique Australe : 11 victoires et 3 revers à la 2e journée

Des joueurs balayant tout sur leur passage et d’autres qui ont eu moins de chance mais ont encore tous les atouts pour remettre les pendules à l’heure. 11 victoires et trois défaites. Tel est le bilan de la journée ensoleillée de la délégation malgache, hier, lors de la 2e journée du Championnat d’Afrique australe.

La série de victoires continue pour le camp malgache qui est dans le bain du Championnat d’Afrique australe U14 et U16 à Windhoek, Namibie. Les porte-fanions ont montré un visage fringant, hier, à la deuxième journée avec 11 victoires et trois défaites. Chez les U14 filles, Mialy Ranaivo a signé une deuxième victoire facile aux dépens d’Andile Khumalo (Sawziland) en deux sets à rien (6/0 ; 6/0). Sa sœur lui a emboîté le pas face à une autre joueuse du Swaziland Simelane Thandolwethu (6/0 ; 6/0). Et jamais deux sans trois, Toky Ranaivo n’a pas déçu chez les U14 garçons en corrigeant un joueur hôte du nom de Maan Steenkamp sur le score de 6/1 ; 6/0.

Coup double !

Lanja a signé un beau doublé en remportant tout d’abord son duel contre le Malawien Golden Kamanga (6/0 ; 6/0). Il a enchaîné avec une partie gagnée d’avance face au Namibien Josh Barnard (6/1 ; 6/1). Dans ce tableau, Fenosoa Rasendra a eu du mal à se familiariser avec le terrain pendant son premier match et s’est incliné devant le Zimbabwéen Ethan Sibanda (2/6 ; 6/3 ; 5/10).Cependant, il a su se rattraper pendant sa deuxième rencontre qui l’a mis aux prises avec Nelio Maposse en signant aisément une victoire en deux sets (6/1 ; 6/0). Fougue de jeunesse oblige.

Chez les U16 filles, la machine Finaritra Andriamadison est en marche et rien ne semble l’arrêter pour le moment. Elle a écarté facilement Thato Madikwe (Botswana) sur le score de 6/0 ; 6/0. C’était un échauffement avant le second match qui s’est avéré plus difficile face à la Mauricienne Celine Kee Wan Min. Cette dernière a réussi à arracher quelques jeux pendant chaque set avant de céder la victoire à Finaritra (6/4 6/3). Ce fut également le cas pour Tsantaniony et Fitia qui ont respectivement battu Thato Madikwe et Charlotte Zhuwakini. Chez les U16 garçons, Haritsiky et Heninkaja ont perdu leur match au terme d’éprouvants échanges.

Rojo N.

Résultats Jour 2 :

U14 filles :

-Mialy Ranaivo bat Andile Khumalo (Swaziland) : 6/0 6/0

-Narindra Ranaivo bat Simelane Thandolwethu (Swaziland) : 6/0 6/0

U14 garçons :

-Fenosoa perd contre Ethan Sibanda (Zimbabwe) : 2/6 6/3 5/10 et gagne contre Nelio Maposse (Mozambique) : 6/1 6/0

-Lanja gagne contre Golden Kamanga (Malawi) : 6/0 6/0 et Josh Barnard (Namibie) : 6/1 6/1

-Toky Ranaivo bat Maan Steenkamp (Namibie) : 6/1 6/0

U16 filles :

-Finaritra Andriamadison bat Thato Madikwe (Botswana) : 6/0 6/0 et Celine Kee Wan Min (Maurice) : 6/4 6/3

-Tsantaniony Iariniaina bat Charlotte Zhuwakini (Zimbabwe) : 6/2 6/1

-Fitia gagne contre Nandi Munuwla (Zimbabwe) : 6/1 6/1

U16 garçons :

-Haritsiky gagne contre Derek Gamula (Malawi) par WO et perd contre Yed Malow (Namibie) : 3/6 3/6

-Heninkaja Razafindrakoto perd contre Thando Longwe-Smit (Afrique du sud) : 5/7 0/6