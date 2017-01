Rn2 : taksiborosy voatafika nivadika, olona roa maty

Nivadika ny taksiborosy iray noho ny fanafihan-jiolahy. Olona roa maty teo noho eo tany Manjakandriana.

Nitrangana fanafihana niharo lozam-pifamoivoizana tany amin’ny lalam-pirenena faharoa, omaly vao maraina be tokony ho tamin’ny 1 ora. Lehilahy roa maty vokatr’izany, raha naratra ny ambin’ireo mpandeha. Teo amin’ny 9 km mialoha ny hahatongavana any Manjakandriana ny nitrangan’ny fanafihana. Nosakanan’ny dahalo tany an-toerana ny taksiborosy iray Mazda avy any Moramanga ho aty an-dRenivohitra. Niharan’ny tora-bato ilay fiara tamin’io, ary nitsoaka hiverina hihemotra. Latsaka an-kady tamin’izany ilay fiara ary nivadika ambony ambany. Maty vokatr’izany ireo olona roa ireo. Ireo olo-dratsy kosa, niala teny an-toerana raha vao nahita ny loza nitranga.

Tonga teny amin’ny nisehoan’ny loza ny zandary avy ao Manjakandriana nizaha ny loza niseho. Nisy ihany koa fanarahan-dia natao ireo jiolahy, saingy niala maina. Ankoatra ny lozam-pifamoivoizana miseholany amin’ny lalam-pirenena, miverina ihany koa ny fanafihana. Vao tsy ela ny nisian’ny fanafihana fiara tamin’ny lalam-pirenena faharoa, ary izao indray. Tamin’ity indray mitoraka ity, vokatry ny fanafihana ny nahatonga ny loza. Mandray an-tanana ny fanadihadiana ny zandary.

Yves S.