Resaky ny mpitsimpona akotry : mbay làlana amin’ny Rafanjakana be fanadinoana

Mpitazana eny amin’ny sisiny sisa no anjaran’ny fanjakana momba ity fiara Mercedes voalaza fa fananan’andriamatoa Marc Ravalomanana ity. Ny vahoaka moa dia tsy mahafantatra firy ny momba io fiara io. Ao ny siosion-dresaka milaza fa fananana manokana an’ingahy Filoha teo aloha io. Ao koa anefa ireo mino fa fiaram-panjakana nampiasain’ny Filoha fony izy teo amperin’asa. Fotoana izao itondran’ny tompom-pahefana fanazavana mikasika izany. Tsapa fa sahirana izy ireo. Na izy manokana na ireo nodimbiasany, izany hoe ny fitondrana Tetezamita, dia samy ninia nikipy tsy niraharaha ny fisehoana fanamparam-pahefana. Na fananana misoratra amin’ny anaran’i Marc Ravalomanana manokana ilay fiara na fananan’ny Fiadidiana ny Repoblika dia naman’ny asa fandrobana ny fampiasana sy figiazana ilay fiara. Mivandravandra izao ny farasisa sy takopery navelan’ny Tetezamita izay nitaiza fiarahana petsapetsa amin’ny fitsikombakombana maro karazana. Manody ity ny lohan-kary nohanina. Mitamberina ny vokatry ny tay nafenina. Fiara anisan’ny lafo vidy fampiasa any an-tampony aza afaka nanaovana baranahiny sy hetraketraka ka vao mainka fa ireo fiara madinika kokoa. Mihoatra amin’ilay Mercedes be mifono fiarovana no mahatonga ny filazana hoe madinika ireo Ford Mondeo sy Toyota Camry. Maro izy ireny tao ambohitry ny fitondrana tamin’ny fanomanana ny fandraisana ilay Fihaonana an-tampony nandamoaka. Vetivety ihany dia vitsy tamin’izy ireny sisa tavela. Asa raha afaka hanamora ny fitsongoana dia ny fomba nanidinan’izy ireny sy ireo Corolla maro ity fanavaozana “carte grise” mitarika resabe ity.

Naman’ny vola madinika ihany hono izany eo anoloanan’ ny lavaka vokatry ny fomba maizina nampiasana ny volam-panjakana. Mety ho fomba fanitaran’ny mpankahala sy mpialona fotsiny izany, fa ny fanodikodinana fiara no tazana mivandravandra. Manahatahaka ny fitomboan’isan’ny fiara tsy mataho-dàlana ao amin’ilay fanjakana milaza hanao fitsitsiana noho ny hanifisan’ny kitapom-bola. Raha ny fitazanana avy aty ivelany dia ataon-dry zalahy toy ny kilalao izany fananana fiara izany. Aiza moa no tsy hidradradradra amin’ny fitakina ny anjarany ireo Solombavambahoaka ?

Léo Raz