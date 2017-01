Rajaonah Andrianjaka : « Tomponandraikitra amin’ny fampahantrana ny filoha »

Ranolava ny fanehoan-kevitra momba ny kabarin’ny filoha teny Iavoloha , tamin’ny herinandro. Tomponandraikitra amin’ny fampahantrana vahoaka ny filoha, raha ny fijerin-dRajaonah Andrianjaka.

« Niaraha-nandre ny kabarin’ny filoha Rajaonarimampianina hoe fahadisoan’ireo mpitondra teo aloha ny fahantrana amin’izao… Toy izany koa ny delestazy tsy misy farany. Marina izay. Tomponandraikitra avokoa ireo mpitondra teo aloha. »

Io ny fanehoan-kevitry ny filohan’ny Otrikafo, Rajaonah Andrianjaka, teny Andravoahangy Ambony, omaly. Ny hadinon’ny filoha, manohy fotsiny ny politikan’ireo mpitondra teo aloha izy, indrindra eo amin’ny fampandrosoana. « Tomponandraikitra tanteraka amin’ny fanohizana izao fahantrana izao ny filoha Rajaonarimampianina: fampahantrana izany », hoy izy.

Fanapotehana firenena izao…

Samy niantehitra amin’ny fanampiana avy any ivelany hampandrosoana an’i Madagasikara ireo mpitondra teo aloha. Hita ny vokany: fahantrana. Nefa izay ihany no ataon’ny filoha, fa tsy misy zavatra hafa. Mibitabitaka izy rehefa mahazo fanampiana avy amin’ny Vondrona eoropeanina, Tahirim-bola iraisam-pirenena (FMI)… Politikan’ny fiankinan-doha.

Ny olana: tsy azon’ny vahoaka ilay izy, fa hainy ny manampi-maso. Na tsy fantatra izay, fa avelan’ny vahoaka hanjaka sy hanohy ny fanapotehana firenena izy: aty amin’ny 2017 vao hoe hanao fampandrosoana. Tsy nanao na inona na inona izany hatramin’izay nahavoafidy azy. Nefa efa tokony hiala eo izy amin’ny 2018.

Manana andraikitra ny vahoaka

« Ny hanairako ny vahoaka: hoentin’ny fitondrana miadana any amin’ny fifidianana ny firenena. Nefa raha jerena ny fifidianana eto Madagasikara: mbola tsy mitondra fanovana, tsotra na goavana », hoy izy. Rehefa misy fifidianana eto: ny teo ihany no miverina, fa ny vahoaka no manao ny fanovana rehetra.

Manana andraikitra ny vahoaka malagasy, raha te hanova an’izao… Tsy miandry intsony ny 2018, fa manararaotra ny 2017 izay faha-70 taon’ny « Raharaha 1947 ». Nihetsika ireo raiamandreny tamin’izany. Mbola tsy vita ny asany, fa anjaran’ny taranaka ny mamita azy.

Tsy tafavoaka ity firenena ity, raha mipetrapetraka ny vahoaka: tsy maintsy mitady ny lalan-kaleha. « Ny foto-kevitray: ny fidinan’ny vahoaka an-dalambe ihany no hany lalana hahazoana manavotra an’i Madagasikara », hoy ihany izy.

R. Nd.