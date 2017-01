Menabe : terreur à Mandabe

La population de la Commune rurale de Mandabe, dans le district de Mahabo vit réellement dans la peur du gendarme, actuellement, suite aux récents évènements ayant causé la mort de deux personnes dans la localité.

Deux gendarmes de la brigade territoriale de Manja, en détachement dans cette commune de la région Menabe, ont en effet perturbé l’ordre public dans la soirée du lundi. Ils se sont attablés avec des civils dans un débit de boissons mais l’un des deux éléments des forces de l’ordre a eu des altercations avec un ouvrier du bâtiment présent dans le bistrot.

Abus d’autorité.

Emporté par l’alcool, l’autre gendarme est intervenu en faisant usage de son arme de service et a tiré dans le dos du civil, tuant ce dernier devant témoins. Tirée presque à bout portant, la balle a traversé le corps de la personne ciblée pour toucher l’autre gendarme, avec qui la victime a eu une altercation, qui fut aussi tué sur le coup. Des témoignages ont affirmé que les forces de l’ordre ont l’habitude de régner en maîtres dans cette partie de la région du Menabe où elles figurent parmi les autorités les plus influentes. Des cas similaires ont été évoqués par les habitants témoignant des divers préjudices qu’ils ont dû subir par la présence des militaires et des gendarmes dans leur circonscription.

Les notables locaux attirent l’attention des responsables sur une révision des critères de recrutement des éléments des forces de l’ordre pour prévenir les bavures. L’impunité dont ils jouissent en toute circonstance ajoute à la témérité de cette catégorie de fonctionnaires, déplore la population qui en a vu des pires en subissant les sévices des agents des forces de l’ordre dans ces zones reculées où ils dictent la loi.

Manou