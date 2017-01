Mahamasina : à la dernière phase des travaux

Les travaux de réfection de la pelouse du stade de Mahamasina, premier site de la Can U17, avancent à pas de géant. L’équipe de Marius Heritiana Ramananjatovo arrive à la dernière phase de son dur labeur. «On entre dans la dernière phase de l’amélioration de la pelouse, c’est-à-dire, la phase d’entretien. Elle prendra plus de temps mais cela nous permettra d’avoir un gazon naturel en très bon état et un sol qui va s’améliorer. Nous serons dans les temps et le stade sera prêt à accueillir le match d’ouverture de la compétition. Nous avons tout d’abord priorisé l’aire de jeu. L’amélioration des zones périphériques suivra», a-t-il déclaré.

Pour rappel, depuis le début des travaux en novembre dernier, Heritiana Ramananjatovo et consorts sont passés au scalpage, au décompactage manuel, au sablage et à la planéité. «Nous avons dû contrôler la planéité de manière à avoir une surface de jeu plane», a-t-il renchéri. La phase d’entretien consiste à effectuer une tonte bihebdomadaire, à répandre les engrais puis à procéder aux arrosages réguliers. Cela va durer près d’un mois et demi. Le traçage du terrain se fera à une ou deux semaines avant le début de la compétition. Notons que tous les matchs du groupe A, les demi-finales et la finale (16 avril), se tiendront au stade de Mahamasina. Le second site, le complexe de la Cnaps à Vontovorona, accueillera les matchs du groupe B.

Rojo N.