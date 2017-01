Madagascar il y a 100 ans : mort au champ d’honneur

Gilbert-Pierre (Raoul), sous-officier d’infanterie coloniale, 1er bataillon, 1re compagnie des tirailleurs sénégalais. – A pris part à la bataille de la Somme le 14 octobre 1916. Cité à l’ordre de l’armée, le 17 octobre 1916, dans les termes suivants : « Sous-officier d’une bravoure exceptionnelle. Ayant eu les jambes atteintes par des éclats d’obus (dont une presque entièrement arrachée), a prononcé les paroles héroïques suivantes à son adjudant : «Coupez-moi ce lambeau de chair que je donne avec plaisir à la France». N’a perdu, malgré ses souffrances, ni son moral, ni son courage. »

Décoré de la Médaille militaire et de la Croix de guerre avec palme. C’est pendant un assaut, le 14 octobre 1916, vers 2 heures de l’après-midi, que le sous-officier Gilbert-Pierre fut blessé à la tête de sa section, juste au moment où il atteignait le but, à la première ligne des tranchées allemandes, devant le village Villers-Carbonnel, au sud de Péronne ; cinq minutes après son accident, sa section prenait cette tranchée ennemie et faisait de nombreux prisonniers. Quatre de ceux-ci, tout heureux d’avoir échappé au carnage, emportèrent le blessé à l’armée. Le lendemain 15, il fut transféré à l’ambulance 1/62 à Moreuil où il arriva le soir. Le 16, il fut amputé de la cuisse droite, mais ayant perdu déjà trop de sang il ne survécut pas à l’opération. Le 17 octobre, il est mort des suites de ses blessures.

Il était le seul fils de M. et Mme Gilbert-Pierre, actuellement domiciliés à Tananarive.

Journal officiel de Madagascar et dépendances

Les frères des écoles

chrétiennes

Les frères des écoles chrétiennes ont célébré, le 21 novembre, le cinquantenaire de leur établissement à Madagascar.

Une messe à la cathédrale d’Andohalo

Un des membres indigènes de la mission catholique de Tananarive a fait célébrer une messe, le 25 novembre dernier, à la cathédrale catholique d’Andohalo, pour le repos de l’âme du général Gallieni et de l’administrateur Titeux, ancien maire de Tananarive.

Le Courrier colonial

