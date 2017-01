« Les voies du Seigneur sont impénétrables »

Madagascar, ledit Etat laïc est lié historiquement à tout ce qui est monde spirituel. Il fait partie des pays dont la valeur des codes religieux et moraux est indescriptible tellement peu de gens ose en débattre surtout quand le thème est : la religion rencontre la science. Le fait le plus récent étant la déclaration du président du FJKM, Ammi Irako Andriamahazosoa, ayant critiqué ouvertement l’usage du téléphone cellulaire et autres technologies modernes à l’église bien que ce soit à des fins religieux comme l’usage des applications sur la bible et les cantiques en version électronique.

Comme il fallait s’y attendre, ce fut le silence de cathédrale pendant un moment. Mais les réactions pleuvent sur les réseaux sociaux une fois que la déclaration fut relayée dans les médias. Des usagers affirment que cela ne déconcentrera en aucun cas les fidèles pendant la liturgie car tout le monde prend ses précautions (ndlr, mettre le mobile en mode vibreur, etc,…). D’autres avancent que les moyens ou les supports utilisés pour répandre la bonne parole importent peu car seuls les messages qui y sont évoqués demeurent importants. Le président du FJKM n’est pas le premier à attirer l’attention de ses fidèles au sujet des Ntics qui seraient véritablement une arme à double tranchant.

Selon bon nombre d’églises, bien des gens utiliseraient non seulement leur téléphone et leur tablette pour les applications susmentionnées mais sont souvent tentés de temps en temps de visiter leur compte sur les réseaux sociaux…quitte à manquer une certaine partie de la liturgie. Pourtant, des internautes que le Père créateur lui-même a créé les génies ayant créé à leur tour les applications et les technologies modernes autour de la religion. Ô ! Que « les voies (voix?) du Seigneur sont impénétrables ». Du coup, plus d’un ne sait plus à quel Saint se vouer.

Rojo N.