Erick Manana : 40 ans et une célébration

Erick Manana inaugure ses 40 ans de scène, ce 12 mai, au Casino de Paris, à l’occasion d’ un concert intitulé « Madagascar, la route des rêves ».

Voila maintenant quatre décennies qu’Erick Manana distille sa musique sur la scène nationale. Fervent défenseur de ce patrimoine musical du terroir, il est également affirmé comme étant l’ambassadeur culturel de la Grande île hors de nos frontières.

Pour marquer d’une pierre blanche ce jubilé, le chanteur convie une pléiade d’artistes à ses côtés pour souffler ses 40 bougies sur la scène parisienne. On citera Dama, Bodo, Regis Givazo, Jenny, Passy, Gabrielle Koehlhoeffer ainsi que The Lokanga kÖln quartet.

Concours

Soucieux de la promotion des jeunes pousses sous-médiatisées mais qui méritent d’être connues et reconnues de par leurs talents, l’artiste lance un concours d’écriture musicale avec la chaîne Rta. Initulé « Feo tokana, gitara iray », le concours s’adresse à la ville d’Antananarivo, de Mahajanga, d’Antsirabe et de Toamasina et dont l’inscription est ouverte jusqu’au 21 janvier.

« Cela fait maintenant 40 ans que j’ai partagé ma passion pour la musique de part et d’autre. A présent, je souhaite vivement apporter ma part de pierre à la jeunesse malgache et aux artistes qui n’ont pas eu les moyens de faire valoir leurs talents et savoir-faire », a fait savoir l’interprète de « Izaho tsy maintsy mihira ».

Le gagnant jouira d’un séjour en France et partagera la scène avec Erick Manana dans le cadre de l’événement « Madagascar, la route des rêves ».

Joachin Michaël