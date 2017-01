Développement durable : 160 enseignants formés

100 enseignants et 60 chefs d’établissements sont actuellement formés dans le cadre de la célébration de la Semaine de l’éducation pour le développement durable (EDD). L’objectif est de changer le mode d’enseignement et d’éducation sur le plan pédagogique afin que les élèves s’appliquent à entreprendre des actions en faveur du développement durable et de la protection de l’environnement.

« L’éducation en matière d’environnement est insuffisante à Madagascar. L’EDD se distingue non seulement par une éducation sur les valeurs, mais aussi par une éducation basée sur le changement de comportement », a souligné le président de l’Education pour le développement durable (Edema). Ce dernier de poursuivre que « Les valeurs seront de nouveau inculquées aux jeunes et aux petits pour qu’ils se respectent, respectent les autres et respectent le monde autour de lui ».

La semaine de l’EDD est célébrée sous le signe de l’activisme. L’ouverture officielle a eu lieu hier à Tsiadana, suivie d’une conférence et du vernissage d’une exposition. Plusieurs activités sont au programme pendant trois jours.

Sera R