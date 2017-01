Dans le cosmos

Kaiamba – Bruno Reisner n’est plus

Le monde de la musique malgache pleure la disparition de Bruno Reisner, survenue avant-hier à l’hôpital FLM Ambohibao. Il a été emporté par une maladie hydrique à l’âge de 57 ans. Il est celui à qui l’on doit le titre « Kotrobaratra », qui reste encore sur toutes les lèvres des mélomanes. Aucune information n’a encore été communiquée, ses proches confient cependant que le corps de l’artiste devrait être évacué vers sa ville natale, à Sainte-Marie.

Littérature – Havatsa-Upem célèbre la langue maternelle

La promotion de la langue et de la culture malgache par le biais de la littérature. C’est à travers ce leitmotiv que l’Union des poètes et écrivains malgaches (Havatsa-Upem) organise ce mois de février, chaque mercredi, une rencontre littéraire au Tahala Rarihasina Analakely. Cet événement entre dans le cadre de la Journée internationale de la langue maternelle, célébrée chaque année le 21 février. Seront programmés une rencontre et la présentation des écrivains de l’Havàtsa Upem, un récital de poèmes et de contes.