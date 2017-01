Course poursuite à Androndra : un bandit abattu, un autre arrêté

Le quartier d’Androndra a été avant-hier le théâtre d’une course poursuite entre policiers et bandits. L’un de ces derniers est tombé sous les balles des policiers.

Des coups de feu ont éclaté dans l’après-midi de lundi dans le quartier d’Androndra. A la poursuite de trois présumés bandits, des éléments de l’Unité d’intervention rapide (UIR) de la police ont ouvert le feu. L’un des fugitif a été abattu, tandis qu’un autre a été capturé vivant. Le troisième suspect a quant à lui réussi à semer ses poursuivants. Celui qui a été arrêté s’est terré dans les parages mais les riverains l’ont vite débusqué.

«Il a escaladé la clôture pour se réfugier dans notre propriété. Nous avons immédiatement donné l’alerte. Sans attendre, les riverains ont passé au peigne fin la grande cour, munis de torches, bâtons, cailloux et briques. Le suspect a été arrêté sans anicroche. Nous l’avons remis à la police», a expliqué un des occupants de la propriété.

D’après des sources locales, les bandits ont été pris en chasse par des policiers depuis le

By pass. «Ils sont venus à Androndrakely en taxi. A hauteur d’Ambodirano, ils ont débarqué de la voiture et continué à pied, très probablement dans le but de semer les policiers mais sans compter sur la ténacité de ces derniers. Une course poursuite a eu lieu. Les limiers ont quadrillé le quartier. En voulant se réfugier dans une maison, l’un d’eux a été mis hors d’état de nuire», a expliqué la source.

De son côté, la police a indiqué que cette bande a déjà fait l’objet d’une filature depuis un bon bout de temps. «Nous avons attendu le moment opportun pour intervenir», a précisé laconiquement un responsable de la police. Jusqu’à hier, personne n’est venu récupérer la dépouille du bandit déposée à la morgue de l’HJRA.

Mparany