Chronique : pour quelques mois de plus

Eloigner du pays le syndrome Kabila ! Un vœu parmi tant d’autres exprimés à l’endroit du pays en cette année 2017. Le formuler dans un sens négatif, souhaiter être épargné d’un fléau ne signifie pas émettre un simple vœu pieux qui dispense d’effort pour s’en remettre au seul ciel. Certes ne pas avoir de sang dégoulinant sur le sol natal découlant de conflits internes constitue une grâce en rapport à ce que 2016 a réservé de tragédies dans nombre d’états africains pour des questions de misérables caprices de «rois nègres» qui boudent à rester sur le trône au-delà des délais que permet la constitution. La communauté internationale félicite les Congolais de trouver une issue, si mal taillée qu’en soit la cote, afin d’éviter le pire. Cela n’empêche que du sang a coulé, des dizaines voire des centaines de vies fauchées pour les caprices d’un seul bonhomme : régner quelques mois de plus.

Telle une pandémie, ce genre de phénomène se répand rapidement. Peut-être à la faveur du Canal du Mozambique qui détache du Continent le pays, la menace de contagion ne plane pas encore dangereusement sur le pays. Encore qu’il vaut mieux prévenir que guérir. La présidentielle de si tôt plane son ombre dans bien des têtes, la perspective de cette échéance préside prématurément à des petits calculs d’apothicaire et à l’établissement de bancales stratégies de généraux d’opérette, monopolisant ainsi les efforts déjà déficitaires pour la cause nationale. Derrière un semblant d’accalmie durant la période des fêtes, le durcissement du ton dans les échanges entre les factions politiques trahit une grandissante fébrilité et une montée de tension. Incorrigibles les acteurs politiques n’arrivent pas à se convaincre du changement de religion du peuple. La population fait foi à l’action et aux résultats, a cessé de croire à la parole et aux promesses. Les harangueurs de foule et camelots vendeurs de vent ont des chances de ne récolter que tempête.

Léo Raz