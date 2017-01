Ambondrona : un DVD live en gestation

Ambondrona vient de poster sur sa page officielle sa première vidéo de l’année. A part la présentation de vœux, le groupe a aussi révélé son programme annuel. Ainsi, pour clôturer en beauté la célébration de ses 15 ans de scène, il donne rendez-vous à ses fans le 26 février au palais des Sports et de la culture à Mahamasina. Et à cette occasion, il sortira aussi un nouveau DVD live de son dernier concert qui s’est tenu, l’année dernière au Coliseum d’Antsonjombe.

Un concert pour ses fans

En fait, le groupe Ambondrona a choisi de rester au pays durant les fêtes de fin d’année pour être davantage auprès de ses fans locaux et surtout pour préparer la clôture de ses 15 ans de scène. « Nous ne sommes pas arrivés à ce stade sans nos fans. C’est pour cette raison que nous sommes reconnaissants envers eux en leur offrant ce grand concert et un DVD Live en souvenir de nos 15 années passées ensemble », a ajouté l’un des membres du groupe.

Prochainement en studio

« Ensuite après ce concert, nous allons entrer en studio pour composer de nouveaux morceaux », a annoncé Beranto dans la vidéo. Ainsi, pour ne pas décevoir une fois de plus ses fans, Ambondrona consacrera davantage son temps à créer de nouvelles compositions et les fignoler pour avoir une qualité digne de sa réputation. Et en ce qui concerne ses diverses tournées nationales et internationales, Beranto a aussi annoncé que les dates seront dévoilées ultérieurement sur la page officielle du groupe.

