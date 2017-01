Us et coutumes : le raout d’Iavoloha n’a pas vidé la ville des rutilantes limousines et des puissants 4X4

A la grand’messe d’Iavoloha le petit invité qui ne roulait pas carrosse n’avait pas à faire pâle figure. L’affectation des parkings a été ordonnée selon la hiérarchie, grand’messe certes mais il faut ménager les susceptibilités. Pareillement à veiller à ne pas mêler le beau linge aux endimanchés, on ne fait pas côtoyer dans un même aire belles bagnoles et petites autos de famille. Mauvaise pioche : de 4X4 les parkings de toutes catégories en étaient bourrés. Terre de contradiction, Madagascar peine à sortir des derniers rangs du classement de pauvreté, s’accroche aux places d’honneur s’agissant de la densité des 4X4 du parc auto.