Tennis de table : l’élection prévue samedi

Les différents mouvements sportifs se rendent tour à tour aux urnes pour élire les nouveaux membres du bureau. Les présidents des ligues ont été informés 10 jours à l’avance. Après l’élection au sein des ligues régionales et au niveau des sections, ce sera au tour de la Fédération malgache de tennis de table (FMTT) de passer à l’acte, samedi prochain, au siège du comité olympique à Ivandry. Un candidat doit présenter une liste composée d’un président, un vice-président, un secrétaire général, un trésorier et un ou plusieurs conseillers.

Une équipe doit être constituée de cinq à dix personnes. Le dépôt de candidature reste ouvert jusqu’au 12 janvier. Jusqu’ici, six ligues sont sur la liste des électeurs : Haute Matsiatra, Amoron’i Mania, Atsinanana, Vakinankaratra, Alaotra Mangoro et Analamanga. Pour le cas de la ligue d’Analamanga, n’ayant pas encore élu son nouveau comité exécutif, elle organisera son élection demain à Ivandry. Aucun nom de candidat n’a filtré au sujet de l’élection fédérale mais tout porte à croire que le président en exercice Jean Herley Ambinitsoarivelo est encore dans la course.

Rojo N.