Tennis – Afrique Australe : Mialy, Tsanta et Finaritra frappent d’entrée

La première journée du Championnat d’Afrique australe des U14 et U16 (individuel et par équipes) s’est déroulée sans encombre pour les trois graines de champions malgaches. Chez les U16, Finaritra Andriamadison a fait une entrée fracassante face à la Namibienne Tuna Nkandi. Elle s’est imposée en reine de bal durant les deux sets. Le score sans appel de 6/0 ; 6/0 en dit long sur sa grande forme du moment. Tsantaniony Iariniaina, une habituée des courts africains, a également tapé dans l’œil du public en signant deux superbes victoires face à une tenniswoman namibienne et une Sud-africaine.

Tsanta n’a fait qu’une bouchée de la joueuse hôte Meghan Lombardt et s’est ensuite occupée du cas de la Sud-africaine après des échanges en deux sets (6/3 ; 6/4). Dans le tableau des U14 filles, Mialy Ranaivo s’est défaite des griffes de l’Angolaise Bianca Bento en remportant tout d’abord le premier set par 6/0 avant de subir les assauts de son adversaire qui a réussi à remporter trois jeux (6/3).

Quant à Narindra Ranaivo, elle entrera en lice demain toujours dans la catégorie des U14. Seule Fitia Ravoniandro est tombée sur un os chez les U16 filles. Elle a beau mener la danse au premier set (6/4) mais a vite été confrontée à une baisse de forme au second set (1/6). Ce qui devait arriver arriva au troisième set car Af Makayla Loubser a remporté le bras de fer par 3/10.

Rojo N.

Résultats jour 1 :

U16 filles :

-Finaritra bat Tuna Nkandi (Namibie) : 6/0 ; 6/0

-Tsanta bat Meghan Lombardt (Namibie) : 6/0 ; 6/0 et la Sud africaine 6/3 ; 6/4

-Fitia perd contre Af Makayla Loubser (Afrique du Sud) : 6/4 ; 1/6 ; 3/10

U14 filles :

-Mialy Ranaivo bat Bianca Bento (Angola) : 6/0 ; 6/3