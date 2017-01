Sommets Afrique/France et UA : l’Exécutif attendu au Mali et à Addis-Abeba

Deux importants rendez-vous attendent l’Exécutif ce mois de janvier en matière de la diplomatie. Il s’agit du Sommet Afrique France qui se tiendra les 13 et 14 janvier dans la capitale malienne (Bamako) et le rendez-vous annuel de l’Union africaine qui se tiendra à Addis-Abeba (Ethiopie) cette année. Selon les informations fournies, la première rencontre mettra l’accent sur la paix et l’émergence et la seconde sera consacrée entièrement à la situation interne en Afrique. C’est le cas notamment de l’élection du futur président de la Commission de l’Union africaine où une lutte d’influence entre les grandes nations du continent se poursuit depuis l’année dernière.

La succession de la Sud-Africaine Nkosazana Dlamini-Zuma semble d’ailleurs être le point d’orgue du premier rendez-vous des dirigeants étatiques africains de cette année. Pour ce qui est du Sommet Afrique-France au Mali, les organisateurs prévoient la participation d’une cinquantaine de Chefs d’Etat et aussi du Secrétaire général des Nations unies, des présidents des commissions de l’Union africaine et de l’Union européenne, du président du Conseil européen, et du secrétaire général de la Francophonie.

J.P