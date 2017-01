Rugby Afrique : une saison malgache en demi-teinte

L’instance africaine de la balle ovale, Rugby Afrique, a fait un tour d’horizon sur les grandes compétitions continentales de 2016 avec le classement et le résultat de chaque pays dans chaque catégorie. Le parcours en dents de scie des différentes équipes nationales illustre les efforts qu’il faut déployer pour corriger le tir.

Il faut repartir sur de nouvelles bases, techniquement parlant, si on veut faire développer cette discipline devenue presque aussi populaire que le sport roi. Le bilan de Rugby Afrique sur les compétitions africaines auxquelles le pays a participé est assez alarmant. Outre les secousses sur le plan administratif, il faut également se concentrer sur les priorités et il faut repartir sur de nouvelles bases pour progresser.

Lors de la Can 1B au stade de Mahamasina du au 19 juin dernier, les Makis de Madagascar seniors se sont placés à la seconde place après une victoire sur la Zambie (24-15) et une défaite contre le Sénégal (30-24). Les jeunes rugbymen malgaches ont par contre fait mieux que leurs aînés pendant la Can U19 B Sud (août à Antananarivo) en montant sur la première marche du podium devant le Sénégal, le Maroc et l’Ouganda. Un succès synonyme d’ascension en poule A pendant la saison en cours.

Au rugby à VII, Madagascar a terminé avant-dernier du classement juste devant la Namibie. Les Makis féminins ont encaissé trois défaites en quatre matchs, soit face à l’Ouganda (12-10), au Kenya (38-0) et la Tunisie (15-19). Du côté des hommes, les Makis sont classés 7e sur 12 équipes avec une victoire tonitruante contre le Maroc (19-0) et la Zambie (40-0). Un court moment de bonheur car Madagascar a ensuite été battu à plate couture par le Kenya (46-0) et la Namibie (10-7). Autrement dit, la droite des résultats n’est pas assez constante pour la Grande île.

Rojo N.

Can 1B poule A :

-1 Sénégal

-2 Madagascar

-3 Zambie

Can U19 B sud :

-1 Madagascar

-2 Sénégal

-3 Maroc

-4 Ouganda

Rugby à VII :

Féminin :

-1 Afrique du Sud

-2 Kenya

-3 Zimbabwe

-4 Ouganda

-5 Tunisie

-6 Sénégal

-7 Madagascar

-8 Namibie

Masculin :

-1 Ouganda

-2 Namibie

-3 Kenya

-4 Madagascar