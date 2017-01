Resaky ny mpitsimpona akotry : hafetsen’ny fitondrana

Maro ny tranga eto an-toerana no manahatahaka ny fisehon’ny toe-draharaha any amin’ny firenena afrikanina. Asa na noho ny tantara misy itovizana na noho ny fisedrana fahantrana iraisana. Raha maheno ny korontana farany tao Côte d’Ivoire izay nahitana fikomiana nataon’ny miaramila sasantsasany anefa dia mahatsapa ny fisian’ny lafiny mampiavaka ny fitondrana malagasy. Na inona na inona fahasahiranana nodiavin’ny fanjakana dia tsy nisy fanapahana ny fandoavana ny karaman’ny mpisam-panjakana. Any izany fa tsy aty hoy RaFanjakana, na hoy RaFitondrana angamba no marina kokoa. Na handeha hatramin’ny loha, na hisikotra ny vodiharona fanafenam-bola na atao hoe hivarotana harem-pirenena aza, tsy maintsy mahita vola handoavana ny karaman’ny mpiasam-panjakana, izay ny antoky ny fampiodinana ny raharaha. Na kely na be, arak’izay tokony ho rariny izany karama izany ka tsy maintsy efaina mba tsy hanampy trotraka amin’ny fahasorenan’ny vahoaka sy ny mety ho fahatezeran’ny fonksionera.

Ny fahantran’ny maro ao amin’ny mponina sy ny fahasahiranan’ny ankamaroan’ny vahoaka moa dia efa mahazatra. Tsy tranga miserana fa toe-draharaha efa mitoetra. Lasa tsy mahamaika ary tsy hamehana ho an’ny fitondrana intsony. Sanatria ve dia heverina ho sangy mahery fotsiny ao anatin’ ny lalanam-piainana ka tsy mampiraika intsony? Inona ary no antony hikabariana ady atao amin’ny fahantrana ? Inona no antony ametrahana mpiandraikitra eo amin’izao ambaratonga isan-karazany izao ao anatin’ny rafitra lazaina hoe fanjakana raha tsy hampiova na inona na inona amin’ny fahoriana mianjady amin’ny maro ? Milaza fanaovana ezaka ny tompon’andraikitra ambony, midera tena mihitsy aza amin’ny fitanisana vokatra nofinofy tsy miantraika any am-bilian’ny mponina. Hany tazan’ny olona dia ny fidakadanan’izy ireny, mihabolangina sy mihamandimandina am-pitoerana. Mifaninana amin’ny fanjakazakana tsy hizaka ny zava-mihatra amin’ny rehetra, na atao fotsiny aza hoe ny fomba fanivatsivana anatin’ny fifamoivoizana mikatso. Ahoana moa no ahatsapany ny fahoriam-bahoaka raha ny fahasahiranana andavan’andron’ny maro aza dingadinganiny? Fantatra fa misy lamina izany fanomezan-dàlana an’ireo filohan’andrim-panjakana. Fa maro amin’ireo mpanambonibony tena no mihoa-pefy ka mpamparikoriko ny olona, indrindra indrindra moa fa mbola ampiany fitadiavana tombontsoa mihoampampana, nefa ny vokatra boribory.

Léo Raz