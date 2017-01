Produits de rente : la filière ylang-ylang à promouvoir

Le ministère du Commerce et de la consommation ainsi que ses partenaires projettent de promouvoir la filière ylang-ylang dans le nord de l’île. Nosy Be, fief de cette plante à parfum bénéficiera des actions prioritaires.

Le ministère du Commerce et de la consommation et les opérateurs de Nosy Be travailleront de concert pour améliorer la production et exploiter davantage l’ylang-ylang, la plante faisant la renommée de l’île, c’est pourquoi on l’appelle île aux parfums. C’est ce qui est ressorti de la rencontre entre les deux parties hier dans les locaux de la Chambre de commerce et d’industrie de Nosy Be.

Madagascar est le deuxième pays exportateur d’ylang ylang sur le marché mondial après les Comores. La production annuelle varie de 25 à 50 tonnes selon les conditions climatiques dont une grande partie est écoulée vers les pays européens. La région Diana est le fief de l’ylang-ylang pour Madagascar. Nosy Be en particulier produit en moyenne 15 tonnes par an, une production destinée exclusivement à l’exportation.

«Maintenir voire améliorer ce niveau de production du pays est l’un des objectifs du ministère et de ses partenaires dans ces actions. Nous sommes sur le point d’établir un partenariat avec le projet Pic comme c’est le cas actuellement pour la filière cacao», a expliqué le ministre Armand Tazafy à l’occasion de cette rencontre. Il a en tout cas assuré l’appui de son département à accompagner les opérateurs dans cette perspective tout en rappelant la nécessité d’assurer une production de qualité suivant les normes, même pour les petites quantités.

Divers produits à fort potentiel

Outre l’ylang ylang, Nosy Be dispose également de plusieurs produits de rente comme la vanille, le café et le haricot vert. Cette île du nord-ouest produit mensuellement 9 tonnes de haricots verts. Pourtant, les producteurs et opérateurs locaux ont du mal à écouler leurs produits en dehors de la région, faute de moyen de transport fiable.

Le ministre Armand Tazafy a souligné sur ce point qu’un partenariat avec le ministère des Transport devrait être établi pour résoudre ce problème. Jusqu’à maintenant, ce sont les îles voisines comme Mayotte, les Comores et La Réunion qui importent principalement ces produits de Nosy Be.

Par ailleurs, la question d’inflation des PPN a également été dans l’ordre du jour de cette rencontre.

Arh.