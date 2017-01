Madagascar il y a 100 ans : la concurrence allemande à Madagascar

En 1913, les Boches faisaient, avec Madagascar, un commerce général s’élevant à 13 millions et demi, dont 10 702 000 francs à l’exportation, c’est dire toute la place laissée libre depuis que la guerre a supprimé tout transit avec la Germanie.

Il est regrettable que cette place n’ait pas encore été prise par le commerce français.

On sait que les employés formant les cadres des maisons allemandes dans la Grande Île avaient été internés dans un camp de concentration à Diego-Suarez. De là, ils pouvaient encore espérer pouvoir reprendre le cours de leurs opérations dès la signature de la paix. Des séquestres prudents ne leur conservaient-ils pas soigneusement tous leurs éléments de travail : comptabilité, installation, marchandises ? En outre, ils entretenaient aisément des relations avec leurs anciens clients et leurs agents indigènes. Le gouverneur général pensa qu’il était préférable de les éloigner et c’est pourquoi il autorisa leur embarquement pour la France où ils seront internés jusqu’à la fin de la guerre.

Maintenant que ces indésirables sont partis, il faut, sans attendre davantage, que nous prenions leur place.

Le consulataméricain

Carter, le très distingué représentant de la grande république américaine dans notre colonie, a cru devoir, pour des raisons devant lesquelles nous nous inclinons, transporter à Tananarive, capitale de la Colonie, le siège de sa résidence qui, jusqu’à cette heure, avait été Tamatave.

La population de notre ville regrettera avec nous cette décision, car par sa cordialité et son exquise éducation, M. Carter avait su s’attirer l’estime et la sympathie de tous sans distinction d’opinions politiques ou religieuses. En un mot, il s’est toujours montré parfait gentleman.

Nous souhaitons que le séjour de la capitale lui soit plus agréable que celui de Tamatave.

Société Philarmonique

de Tamatave

On nous prie de faire connaître que la soirée du mois de décembre de la Société Philarmonique n’ayant pas eu lieu par suite du départ en permission de quelques exécutants, la soirée de janvier aura lieu le samedi 13 courant.

